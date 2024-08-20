В России появился еще один «убийца Microsoft Office» за 2000 рублей/год

Новинка включает все стандартные приложения для работы с документами, таблицами, презентациями и PDF-файлами, а также почтовый клиент и календарь.

OfficeSuite позиционируется как бюджетный и удобный инструмент на фоне ухода Microsoft с российского рынка.

Пакет поддерживает форматы Microsoft Office, OpenOffice и iWork, а также позволяет работать оффлайн, что отличает его от облачных сервисов вроде Google Docs. К тому же он включает встроенное облачное хранилище объемом от 5 до 100 ГБ.

Программа доступна на 20 языках, включая русский, Есть и круглосуточная техподдержка.

На выбор имеется два варианта подписки: Personal для одного пользователя и Family для шести пользователей. Цена — около от 2000 до 7000 рублей в год.