В России появится ещё одна отечественная операционная система

Softline, ранее один из крупнейших поставщиков продуктов Microsoft в России, приняла решение переключиться на отечественные технологии после ухода западных компаний из страны. В июне прошлого года были объявлены планы разделить бизнес Softline на две части: российскую и международную. Процесс разделения успешно завершился в октябре.

По словам Алексея Смирнова, председателя совета директоров «Базальт СПО», Softline планирует выпустить собственную операционную систему (ОС) на рынок. Компания в настоящее время активно инвестирует в разработку программного обеспечения и стремится расширить свою деятельность, включая интеграцию и дистрибуцию. Поэтому ОС не будет единственным продуктом Softline.

Инсайдеры из IT-рынка сообщили, что Softline занимается разработкой собственной операционной системы (ОС) для компьютеров и ноутбуков. Компания планирует создать ОС на основе технологии, которую они приобрели у «Национального центра поддержки и разработки» (НЦПР) в прошлом году. НЦПР разработала программы под названием «МСВСфера» на базе Linux.

Алексей Смирнов уточнил, что ОС «МСВСфера» основана на американской Red Hat, и стала основой для МСВСферы». По его мнению, Softline потребуется несколько лет для улучшения своей операционной системы. Однако уже сейчас в реестре Минцифры присутствует более шестидесяти операционных систем с расширенным функционалом. Поэтому эксперт считает, что Softline, даже при наличии собственного оборудования, должна приложить значительные усилия, чтобы занять значимую позицию на российском рынке. Источник в отрасли указывает, что затраты на вывод такого продукта на рынок могут быть сопоставимы с затратами, сделанными компанией в 2021 году.

С другой стороны, глава НП «Руссофт», Валентин Макаров, считает, что благодаря широкому спектру продуктов, которые Softline предлагает, а также наличию центров продаж по всему миру, компания может занять значительную долю на российском рынке и на ИТ-рынках дружественных стран.