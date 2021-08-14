В России появится приложение для удалённой работы чиновников

Как сообщает источник со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова, такое приложение будет включать в себя все необходимые средства работы с документами, корпоративный мессенджер, портал, почту, а также конференцсвязь. Он отметил, что такие приложения разрабатываются для граждан, необходимо, чтобы и чиновники имели возможность работать удалённо с полным обеспечением рабочего процесса.

Планируется обеспечить такими приложениями сотрудников 10 российских министерств в течение следующего года, а к 2024 — всех чиновников.