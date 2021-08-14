В России появится приложение для удалённой работы чиновников

Приложения
Вчера в 23:53
В России появится приложение для удалённой работы чиновниковНа случай, если необходимо полностью заменить рабочий кабинет на виртуальный
В Министерстве цифрового развития России задались целью обеспечить всех госслужащих приложением для удалённой работы. Это должно быть решение, которое при необходимости полностью заменит рабочий кабинет.
Как сообщает источник со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова, такое приложение будет включать в себя все необходимые средства работы с документами, корпоративный мессенджер, портал, почту, а также конференцсвязь. Он отметил, что такие приложения разрабатываются для граждан, необходимо, чтобы и чиновники имели возможность работать удалённо с полным обеспечением рабочего процесса.
Планируется обеспечить такими приложениями сотрудников 10 российских министерств в течение следующего года, а к 2024 — всех чиновников.