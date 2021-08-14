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Вчера в 23:53

В России появится приложение для удалённой работы чиновников

На случай, если необходимо полностью заменить рабочий кабинет на виртуальный
В Министерстве цифрового развития России задались целью обеспечить всех госслужащих приложением для удалённой работы. Это должно быть решение, которое при необходимости полностью заменит рабочий кабинет.
В России появится приложение для удалённой работы чиновников

Как сообщает источник со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова, такое приложение будет включать в себя все необходимые средства работы с документами, корпоративный мессенджер, портал, почту, а также конференцсвязь. Он отметил, что такие приложения разрабатываются для граждан, необходимо, чтобы и чиновники имели возможность работать удалённо с полным обеспечением рабочего процесса.

Планируется обеспечить такими приложениями сотрудников 10 российских министерств в течение следующего года, а к 2024 — всех чиновников.