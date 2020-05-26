В России предложили блокировать "пиратские" мобильные программы

Сам законопроект вносит коррективы в уже существующий закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Так, по мнению авторов данной инициативы, необходимо закрепить возможность правообладателей с помощью суда блокировать помимо “пиратских” сайтов еще и мобильные программы.

Известно, что поправки уже прошли этап второго чтения в Госдуме. Для того, чтобы закон вступил в силу уже 1 октября текущего года необходимо лишь миновать одно чтение в Совете Федерации, получив подпись президента.