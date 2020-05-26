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В России предложили блокировать "пиратские" мобильные программы
Соответствующий закон может вступить в силу 1 октября
Стало известно, что в России предложили блокировать “пиратские” мобильные программы. Данная инициатива описана в новом законопроекте, который предусматривает возможность блокировки любого приложения в AppStore, Google Play и AppGallery на основании жалоб правообладателей на пиратский контент.
Сам законопроект вносит коррективы в уже существующий закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Так, по мнению авторов данной инициативы, необходимо закрепить возможность правообладателей с помощью суда блокировать помимо “пиратских” сайтов еще и мобильные программы.
Известно, что поправки уже прошли этап второго чтения в Госдуме. Для того, чтобы закон вступил в силу уже 1 октября текущего года необходимо лишь миновать одно чтение в Совете Федерации, получив подпись президента.