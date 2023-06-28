В России предложили следить за шизофрениками с помощью приложения на телефоне

Специалисты из Сеченовского университета и Клиники психиатрии им. С.С. Корсакова работают над созданием приложения для смартфонов, которое позволит отслеживать обострения у пациентов с шизофренией.

Самая эффективная стратегия лечения шизофрении — достижение длительной ремиссии. Чтобы поддерживать стабильное состояние, важно вовремя распознавать начальные признаки ухудшения состояния, отметила одна из разработчиков, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

Эти признаки могут быть практически незаметными для шизофреника и его близких, поэтому человек может не обратиться к врачу вовремя. При этом купировать состояние в самом начале обострения удается гораздо быстрее и эффективнее, чем при уже развившемся повторном приступе.

В настоящее время исследователи изучают различные варианты течения шизофрении, ранние симптомы обострения и качество излечения. На основе анализа этих данных анализа учеными будет создан алгоритм, который поможет пациентам лучше контролировать заболевание.

Алгоритм определит признаки надвигающегося обострения по ряду параметров — ухудшению сна, изменению интересов и повседневной активности. Он максимально достоверно сможет предсказать ухудшение состояния и подскажет пациенту, что тому необходимо обратиться за помощью.

Кроме того, в приложении предусмотрена функция непосредственного доступа к результатам анализа для лечащего врача. При обнаружении признаков дестабилизации тот пригласит пациента на внеплановый прием. В то же время речь не идет о ежедневном контроле врачом состояния пациента, подчеркнула Кинкулькина.

По ее словам, после клинических испытаний алгоритм планирую внедрит в практику.