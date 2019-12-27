В России предложили заменить Apple Pay и Google Pay в смартфонах на отечественный аналог

Отмечается, что в ходе данного совещания участниками обсуждалась предустановка отечественных приложения, в числе которых сервисы от платежной системы “Мир” на зарубежные смартфоны и устройства, продающиеся на территории России. Так, была предложена загрузка российского приложения Mir Pay, с помощью которого можно проводить транзакции со смартфона, по умолчанию.

По словам источников, на данный момент неизвестно , войдет ли в данный реестр только Mir Pay или же в него также добавят сервис “Привет, Мир!”, в котором объединены все акции платежной системы.