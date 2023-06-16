В России рассказали, будут ли власти блокировать WhatsApp

19:49, 16 июня 2023
1 мин.
В России рассказали, будут ли власти блокировать WhatsAppОб этом рассказал глава Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) рассказал, обсуждался ли вопрос блокировки в России мессенджера WhatsApp.
По словам министра, такой вопрос не поднимался.
«Пока это не обсуждается», — подчеркнул глава Минцифры.
Просто вопрос конкуренции. Очевидно, что Telegram значительно более конкурентен. За последние 1,5 года Telegram увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно. Это вопрос выбора.
Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации