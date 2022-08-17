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В России рассмотрят возможность разблокировки Instagram*Уже этой осенью
Глава комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на встрече с журналистами заявил, что направит генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой о рассмотрении возможности разблокировки соцсети Instagram, принадлежащей запрещённой в России Meta*.
Политик отметил, что посты, дискредитирующие армию, призывающие к насилию, модерируются и удаляются из соцсети. И если это так, это можно рассмотреть как основание для разблокировки ресурса.
Об этом же говорит и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, этот вопрос будет поднят осенью на первом заседании Госдумы.
«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России. И если действительно на текущий момент это всё модерируется, убирается и соцсеть пошла нам навстречу, то тогда предложить её разблокировать», — заявление Александра Демина.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: