В России рассмотрят возможность разблокировки Instagram*

Политик отметил, что посты, дискредитирующие армию, призывающие к насилию, модерируются и удаляются из соцсети. И если это так, это можно рассмотреть как основание для разблокировки ресурса.

Об этом же говорит и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, этот вопрос будет поднят осенью на первом заседании Госдумы.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России. И если действительно на текущий момент это всё модерируется, убирается и соцсеть пошла нам навстречу, то тогда предложить её разблокировать», — заявление Александра Демина.