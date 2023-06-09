В России разработали программный пакет для поиска месторождений нефти и газа

Специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН создали программный пакет W-seis, позволяющий оценить нефтегазоносность осадочных пород, построить модели залежей углеводородов и находить новые нефтегазовые месторождения.

Пакет позволяет проанализировать сейсморазведки и геофизических исследований скважин, данных глубокого бурения и геологических исследований. В результате получаются карты и модели залежей углеводородов, на основе которых выбирают места для бурения глубоких скважин. Использовать W-seis можно и при работе на уже действующих месторождениях.

Программный комплекс не уступает, а в чем-то и превосходит западные аналоги, которые используют большинство нефтегазовых компаний России, заявил один из его разработчиков, заведующий лабораторией сейсмогеологического и математического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН Владимир Конторович. Лицензии на западное программное обеспечение стоят очень дорого, да и возможности продлевать их сейчас нет, отмечает он. Работающий на всех операционных системах W-Seis же гораздо более удобен в обращении, мобилен и гораздо быстрее обновляется, подчеркивает Конторович.

На нем уже ведут исследования в самом институте и обучают студентов геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета. С использованием пакета выполнялись работы по заказам «Роснефти», «Газпрома» и «НОВАТЭК». Четыре нефтегазовых компаний успешно протестировали программу, заявили в ИНГГ СО РАН.