В России разработали сервис для борьбы с утечками в отечественных мессенджерах

Разработка должна защитить от утечек в корпоративной среде. Система реагирует на группу слов, представляющих опасность для конфиденциальности, и сразу сообщает об этом службе безопасности. Фиксируются и текстовые сообщения, и голосовые звонки, и пересылка файлов.

В частности, система может среагировать на слова «выгрузка» и «база», которые использовались в одном из случаев, когда бывший начальник пытался переманить к себе сотрудника, и попросил, чтобы тот выгрузил данные из CRM. Но система защитила от утечки.

«При фиксации "опасных" слов в деловой переписке система присылает уведомления службе безопасности — это помогает работодателю предотвратить утечки информации, а также избежать финансовых и репутационных потерь. Комплекс фиксирует не только голосовые и текстовые переговоры, но и пересылку файлов, которые могут составлять корпоративную тайну», — рассказал представитель «Стахановца».