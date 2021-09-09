В России резко набрало популярность новое приложение с «новостями без лишнего шума»И уже заняло лидирующие места в Google Play и AppStore.
Приложение не теряет популярности у пользователей с апреля текущего года, когда впервые было представлено аудитории. MediaUp показывает главные новости в формате сторис, а также строит персональную ленту, основанную на предпочтениях пользователя. За подборку отвечает постоянно обучающийся искусственный интеллект, которому пользователь указывает на свои вкусы с помощью кнопок «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов».
В приложении можно прочитать основные новости и лучшие материалы собственных сетевых изданий компании Rambler: «Газета.Ру», «Лента.ру», Ferra.ru и других. MediaUp отличается подборкой только релевантных новостей «без лишнего информационного шума» – всегда предоставляет контент с актуальной информацией, без кликбейта и фейков.