В России резко набрало популярность новое приложение с «новостями без лишнего шума»

Приложение не теряет популярности у пользователей с апреля текущего года, когда впервые было представлено аудитории. MediaUp показывает главные новости в формате сторис, а также строит персональную ленту, основанную на предпочтениях пользователя. За подборку отвечает постоянно обучающийся искусственный интеллект, которому пользователь указывает на свои вкусы с помощью кнопок «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов».