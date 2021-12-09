В России Роскомнадзор внезапно перестал блокировать браузер Tor

Об этом сообщил журнал TJ со ссылкой на Telegram-канал общественной организации «Роскомсвобода». О возможной блокировке браузера стало известно 3 декабря, тогда же началось оживлённое обсуждение о перспективах блокировки Tor в России. Многие эксперты говорили об уходе проекта из Рунета.

Требования властей касались необходимости удаления некой запрещённой информации, размещённой на сайте Tor. Вероятно, этого не произошло и через сутки Tor был заблокирован. Но сейчас выход в сеть с помощью браузера снова доступен, заблокирован только сайт проекта.

«Сегодня утром блокировку сети Tor (IP-адресов известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake) убрали, доступ к сети Tor у российских пользователей опять работает. Блокируется только веб-сайт», — отмечено в сообщении «Роскомсвободы».