В России сервисы начнут заранее сообщать пользователям о списании денег за подписки

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В России сервисы начнут заранее сообщать пользователям о списании денег за подпискиА в письмах должна быть ссылка на отказ от подписки
В России могут быть приняты поправки в закон «О защите прав потребителей», в соотвествии с которыми компании будут обязаны сообщать о списании средств за продукт или услугу за день до этого.
Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Если поправки будут приняты, в письмах о списании денег должна быть ссылка на отказ от подписки.
«Зачастую пользователи скачивают программу в демо–режиме, через месяц она конвертируется в платную, и в результате у граждан списывают немалые средства. В итоге из-за цифровой незрелости пользование такими подписками провоцирует большие расходы потребителей, которые уже не нуждаются в услуге, на которую изначально подписывались», — прокомментировал ситуацию автор законопроекта Антон Немкин.