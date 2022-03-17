В России сервисы начнут заранее сообщать пользователям о списании денег за подписки

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Если поправки будут приняты, в письмах о списании денег должна быть ссылка на отказ от подписки.

«Зачастую пользователи скачивают программу в демо–режиме, через месяц она конвертируется в платную, и в результате у граждан списывают немалые средства. В итоге из-за цифровой незрелости пользование такими подписками провоцирует большие расходы потребителей, которые уже не нуждаются в услуге, на которую изначально подписывались», — прокомментировал ситуацию автор законопроекта Антон Немкин.