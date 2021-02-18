Приложения
Сегодня в 18:15
В России смартфоны с популярной соцсетью Clubhouse начали сдавать в аренду
За неделю такой аренды можно купить полностью новый iPhone 12
В сети появилось видео, в котором неизвестный автор рассказывает о новой бизнес модели. Он предлагает в аренду на один вечер «iPhone последней модели» с предустановленным Clubhouse, а также три инвайта в приложение в подарок.
За свои услуги он берёт оплату в размере 10 тыс рублей, передаёт Mash. В шутливой форме предприниматель заявляет о наполеоновских планах по выходу на IPO, а также будущих переговорах «с Samsung и другими Android-производителями».
Напомним, что Clubhouse — это социальная сеть, ориентированная на общение голосом. Пользователи в ней разделены на тематические комнаты. При этом в приложении уже успели отметиться многие знаменитости. Миллиардер Илон Маск, например, предложил пообщаться в Clubhouse президенту России Владимиру Путину.