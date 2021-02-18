В России смартфоны с популярной соцсетью Clubhouse начали сдавать в аренду

За свои услуги он берёт оплату в размере 10 тыс рублей, передаёт Mash. В шутливой форме предприниматель заявляет о наполеоновских планах по выходу на IPO, а также будущих переговорах «с Samsung и другими Android-производителями».

Напомним, что Clubhouse — это социальная сеть, ориентированная на общение голосом. Пользователи в ней разделены на тематические комнаты. При этом в приложении уже успели отметиться многие знаменитости. Миллиардер Илон Маск, например, предложил пообщаться в Clubhouse президенту России Владимиру Путину.