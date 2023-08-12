В России смогут найти замену Workspace и Microsoft 365 в случае ухода компаний

В России смогут найти замену Workspace и Microsoft 365 в случае ухода компанийСчитает аналитик
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил возможности российских компаний в случае ухода из страны корпоративных сервисов Google Workspace и Microsoft 365.
По его словам, после 2020 года, когда бушевала коронавирусная пандемия, и в России, и в других странах начали активно разрабатывать собственные сервисы удалённой работы и различные корпоративные продукты. На рынок вышли как отечественные, так и зарубежные решения.
И то что Google может уйти, предупреждая об этом, — хорошо, потому что даёт российским компаниям время подготовиться и создать свои продукты. Ульянов призвал не «сильно переживать из-за того, что компания говорит, что она уйдёт из России».
Отметим, что Google опровергла информацию о якобы блокировке доступа к сервисам Workspace для российских подсанкционных компаний и ухода из России.