В России создали аналог Microsoft Outlook, но для параноиков

Он обещает стать идеальной альтернативой Microsoft Outlook для тех, кто волнуется о конфиденциальности своей переписки.

RuPost Desktop предлагает привычный интерфейс, очень похожий на популярный клиент Microsoft. Однако, в отличие от своего конкурента, данный почтовый клиент создан на основе клиента Thunderbird Supernova.

Команда разработчиков отметила, что создание подобного проекта с нуля заняло бы очень много времени и ресурсов, поэтому было решено использовать уже существующее решение.

Одной из ключевых особенностей RuPost Desktop является отсутствие телеметрии, которая собирает и передает информацию о пользователях на серверы Microsoft. В Рупосте уверяют, что все значимые данные остаются на устройстве пользователя и не передаются ни на какие внешние серверы, будь то за рубежом или внутри России.

Есть в RuPost Desktop и интеграция с Microsoft Exchange для удобного обмена сообщениями и совместной работы.