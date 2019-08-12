В России создали единое приложение для поиска пропавших питомцев

По словам авторов, идея по созданию интерактивной доски объявлений родилась у них еще в прошлом году. Также разработчики поведали, что в ходе работы над приложением, охват проекта значительно расширился — теперь им пользуются жители не только российских городов, но и в странах СНГ.

На данный момент в приложении владелец может отыскать информацию о продаже собак или кошек, подобрать ветеринарные препараты для своего питомца, найти подходящего партнера для случки/вязки, а также многое другое.

”В нашем городе много бездомных животных. И родилась мысль создать сервер с геолокацией и push-уведомлениями, чтобы помочь хозяевам найти своих питомцев или пристроить найденышей”, — рассказал руководитель проекта Юрий Ященко.