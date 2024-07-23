В России создали Колобкоин — аналог популярной «тапалки» Hamster Kombat

Онлайн-кинотеатр START анонсировал эту игру в формате Telegram Mini App.

В пресс-релизе говорится, что «Колобок проглотил денежную птицу и теперь чеканит монеты». Это не спойлер сериала, а новый способ развлечения для поклонников богатырской франшизы.

Игрокам предстоит отстроить свое Белогорье, используя монеты, которые можно заработать различными способами: «тапая, раскручивая и щекоча Колобка», получая пассивный доход от зданий, играя в мини-игры и выполняя задания.

Накопленные средства можно будет потратить во внутриигровом магазине.

Игра Колобкоин станет доступна в Telegram в сентябре. Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет также осенью этого года.