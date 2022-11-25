В России создали приложение для просмотра фильмов слепыми

С его помощью людям с полной потерей зрения смогут смотреть фильмы и сериалы. При этом оно также вернёт им возможность ходить в кинозалы для просмотра фильмов.

По словам главы благотворительного фонда Фатимы Мухомеджан, «Особый взгляд» это не просто цифровое решение для незрячих. В первую очередь это рабочий инструмент, который культурно развивает людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов.

Сообщается, что работает приложение достаточно просто — оно синхронизирует аудиодорожку тифлокомментария со звуковой дорожкой фильма. Вместе с тем «Особый взгляд» полностью адаптирован для смартфонов с программами экранного доступа, которые озвучивают незрячим людям то, что происходит на экране, и помогают им пользоваться всеми функциями гаджетов.