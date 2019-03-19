В России создали программу для борьбы с воровством бензина на заправках

Российская компания Смарт-Технологии сообщила, что сервис оплаты топлива на АЗС через мобильное приложение Benzuber стал доступен для компаний, владеющих автотранспортом.

Три года назад сервис был запущен для частных лиц. Первыми к платформе «Benzuber для бизнеса» подключились сразу несколько крупнейших российских агрегаторов такси, например, те, что производят расчеты с водителями через кошельки «Центральная Касса». Их водители теперь могут оплачивать топливо не только, не выходя из автомобиля, но и при помощи электронных денег, размещенных на балансе водителя в таксопарке.

Инфраструктура «Benzuber для бизнеса», запущенная в 2019 году, предназначена для транспортных компаний, сервисов доставки грузов, служб такси и любых предприятий, владеющих автотранспортом, которым важна оперативная бухгалтерская отчетность и контроль за расходами сотрудников на топливо, особенно она удобна для малых предприятий, где функции контроля лежат на бухгалтере или руководителе.

В личном кабинете платформы «Benzuber для бизнеса» компании могут ввести телефоны своих водителей и установить различные лимиты по видам топлива, сетям АЗС и даже дням и времени для заправки.