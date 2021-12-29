В России создали умный автоответчик на поздравления бабушки в WhatsApp

Бот работает в мессенджерах WhatsApp и Telegram, подбирает открытки на основании сообщения, которое пользователь ему напишет. Достаточно сообщить, кого именно пользователь хочет поздравить, и тематическая открытка будет готова.

Сервис создавался накануне Нового года для возможности небанальных поздравлений с этим праздником, и другими, и чтобы порадовать прежде всего своих пожилых родственников.

«Нам всегда было интересно, откуда родственники ежедневно берут новые открытки для рассылок. Вероятно, существует какая-то глобальная база с бабушкой во главе, которая собственноручно создает онлайн-открытки. Мы решили создать подобный сервис, чтобы внуки и внучки могли оперативно отправлять поздравления в ответ. В дальнейшем мы планируем запустить бота, который будет проверять с помощью искусственного интеллекта достоверность голосовых сообщений от мужа сестры тёти, который работает в Минздраве», — в шуточной форме прокомментировали информацию о своей разработке представители Igent.