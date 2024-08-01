В России станет возможным обмен биткоинов на цифровые рубли

По его мнению, владельцам биткоинов нужно предоставить возможность такого обмена, чтобы держатели BTC были заинтересованы в таком инструменте, как цифровой рубль. Также Аксаков считает, что при обеспечении обмена может отпасть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж.

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесёт пользу», — заявил Анатолий Аксаков.