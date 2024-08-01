В России станет возможным обмен биткоинов на цифровые рубли

Опубликовано 01 августа 2024, 13:16
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В России станет возможным обмен биткоинов на цифровые рублиМожет отпасть необходимость в иностранных криптобиржах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой развитию цифровых финансов, заявил о возможности обменивать биткоины на цифровые рубли.
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По его мнению, владельцам биткоинов нужно предоставить возможность такого обмена, чтобы держатели BTC были заинтересованы в таком инструменте, как цифровой рубль. Также Аксаков считает, что при обеспечении обмена может отпасть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж.
«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесёт пользу», — заявил Анатолий Аксаков.