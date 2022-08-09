В России Telegram могут засудить на 8 млн рублей за отказ удалить запрещённые материалы

Заявленная сумма штрафа — максимальная, которую могут назначить в соответствии с ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ — Неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

«Заседание суда по этому материалу назначено на 16 августа», — сообщили в суде.