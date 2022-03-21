В России Telegram впервые обогнал по популярности WhatsApp

Так, лишь за первые две недели марта Telegram увеличил свою долю в общем трафике мессенджеров с 48 до 63%. При этом доля WhatsApp наоборот сократился — с 48 до 32%. Благодаря этому детище Павла Дурова сумело стать лидером среди аналогичных приложений.

Доля Viber также продолжает падать — теперь она составляет лишь 4%. Для сравнения, месяц назад этот показатель находился на уровне в 5%.

Что интересно, Telegram также стал лидером по потреблению мобильного трафика в сутки. Один пользователь на него тратит в среднем 101 МБ трафика в день, в то время как пользователи WhatsApp тратят лишь 26 МБ.