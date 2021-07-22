В России TikTok назвали самой опасной соцсетью для детей

Исследование показало, что 56% респондентов встревожены, если их дети проводят много времени в TikTok. В то же время около трети от числа опрошенных сомневаются в безопасности ВКонтакте, а наименее опасным у взрослого населения страны считаются YouTube и Instagram.

Также, по данным Газета.ру, около 17% участников опроса и вовсе не считают социальные сети хотя бы минимально опасными для детей.

Представитель ESET отметил, что родители, у которых TikTok вызывает беспокойство, могут воспользоваться функцией «Семейные настройки» внутри соцсети. С её помощью можно установить временной лимит на использование приложения детьми, а также фильтровать контент.