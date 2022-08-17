В России TikTok засудят на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию

Об этом сообщил суд. Протокол поступил в мировой судебный участок № 422 г. Москвы.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ»), составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 млн рублей штрафа», — сказано в сообщении суда.