В России у пользователей исчезла функция переименования объектов в Google Картах

Эта функция пользовалась популярностью в основном среди подростков, которые могли изменять названия учебных заведений, что в свою очередь приводило к появлению школ с необычными и забавными названиями. Некоторые страны, включая Казахстан, Азербайджан, Армению, Киргизию, Молдову и Украину, по-прежнему имеют возможность переименования объектов.

Однако, такая возможность может быть регулирована, и некоторые переименования могут происходить автоматически, если множество пользователей пытаются изменить название или исправить ошибку. При этом пользователи Google Карт не нарушают никакие права своими действиями, но существует небольшая модерация, которая не всегда эффективна.

«Когда много пользователей начинают переименовывать — это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна», — сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.