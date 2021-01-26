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В России участилось воровство Telegram-каналов
Причём жертвами становятся и крайне крупные «игроки»
В сети появилась информация о том, что в России случился бум популярности интернет-мошенничества, связанного с воровством Telegram-каналом. Это может быть связано с увеличивающейся популярностью мессенджера в стране.
Сразу несколько создателей популярных каналов в Telegram столкнулись с попыткой взлома, сообщает Коммерсантъ. Происходит это следующим образом: злоумышленники отправляют владельцам каналов в личные сообщения файл с трояном, после открытия которого воруются их данные для входа и получения доступа к администрированию канала.
Так, например, стало известно, что данный метод использовался при попытке получить доступ к Telegram-каналу Baza. Вместе с тем, администрация мессенджера пока что не предприняла никаких мер, чтобы защитить своих же пользователей от подобного постороннего вмешательства.