В России участилось воровство Telegram-каналов

Сразу несколько создателей популярных каналов в Telegram столкнулись с попыткой взлома, сообщает Коммерсантъ. Происходит это следующим образом: злоумышленники отправляют владельцам каналов в личные сообщения файл с трояном, после открытия которого воруются их данные для входа и получения доступа к администрированию канала.

Так, например, стало известно, что данный метод использовался при попытке получить доступ к Telegram-каналу Baza. Вместе с тем, администрация мессенджера пока что не предприняла никаких мер, чтобы защитить своих же пользователей от подобного постороннего вмешательства.