В России в ближайшее время запустят свой аналог TikTok

По словам Жарова, это произойдёт в конце ноября – начале декабря. Ещё в августе чиновник рассказывал о намерениях холдинга создать в России такую платформу. По его словам, 87% пользователей смартфонов предпочитают просматривать видео в вертикальном формате, и это уже тенденция. «В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента – одной из тенденций сегодняшнего времени является вертикализация потребления контента. 87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Такая платформа у нас появится в конце ноября – начале декабря. Я думаю, это всем будет интересно», – отметил Жаров.

Также Жаров рассказал о том, что «Газпром-медиа» разрабатывает и аудиоплатформу, которая, по его убеждению, тоже будет популярна у российских пользователей.