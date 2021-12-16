В России владельцев Facebook оштрафовали на 13 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию

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В России владельцев Facebook оштрафовали на 13 млн рублей за отказ удалять запрещённую информациюПризывы к участию в протестах
В России в очередной раз оштрафовали компанию Meta Platforms, ранее известную как Facebook. Сумма последнего штрафа составила 13 млн рублей.
Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы в связи с неудалением соцсетью запрещённой информации из ссылок. В основном это касается призывов к молодёжи выходить на протестные акции.
«Meta Platforms Inc. признана виновной в совершении административных правонарушений по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 5 миллионов, 5 миллионов и 3 миллиона рублей, соответственно», — сообщили в пресс-службе суда.
Источник: РИА Новости