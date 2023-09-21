В России впервые завели дело за отсутствие маркировки о рекламе в Telegram-канале

Областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Нижнем Новгороде завело дело против основателя Telegram-канала «Мой Нижний Новгород». Причиной стало отсутствие пометки «реклама» на 16 публикациях, опубликованных в сентябре 2023 года.

На данный момент неясно, будут ли штрафы назначаться за каждый пост или за совокупность нарушений. Однако известно, что с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу закон, предусматривающий штрафы до 700 тыс рублей за отсутствие маркировки о рекламе.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2022 года в России уже действует закон о едином учёте всей интернет-рекламы. Рекламодатели обязаны ставить пометку с указанием рекламодателя.

В октябре того же года ФАС разъяснила, что реклама в Telegram не требует маркировки, если сервис используется как мессенджер между пользователями.