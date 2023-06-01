В России введут налог на использование иностранных программ для бизнеса

Он считает необходимым направить половину собранных средств на поддержку отечественных IT-компаний, а другую половину — на их льготное кредитование. При этом конкретный размер отчислений и сроки внедрения новых правила упомянуты не были.

Напомним, что ранее в Сети всплывала информация, согласно которой стоимость отечественного программного обеспечения увеличилась на 50% в 2023 году из-за отсутствия зарубежных разработчиков и снижения конкуренции на рынке.

При этом важно отметить, что многие иностранные IT-гиганты покинули российский рынок ещё в начале 2022-го. В их числе Microsoft, Adobe, Apple и многие другие.