В России введут принудительное лицензирование софта ушедших разработчиков

На днях замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что механизм прорабатывается «в закрытом от рынка режиме». По его словам, это будет отдельный законопроект.

Суть механизма заключается в том, что ПО иностранных разработчиков, ушедших из России в результате санкций, будет использоваться без разрешения правообладателей. При этом его использование будет оплачиваться пользователями, а деньги — перечисляться на спецсчёт. И первом требовании правообладателя все средства будут перечисляться ему.

Минцифры не комментирует эту информацию, но известна позиция главы ведомства Максута Шадаева. «Бизнес не виноват, что разработчик ушёл из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», — отметил министр.