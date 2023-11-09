В России выпустили специальное мобильное приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов

Особое внимание уделяется проблеме кибербуллинга, с которой, к сожалению, сталкиваются многие молодые люди.

«Цифровая аскетика» предлагает не только задания, но и ежедневное чтение цитат известных философов, стимулируя пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном.

Разработчики также включили в приложение методики медленного чтения и техники дыхания, что может быть полезно не только подросткам, но и взрослым, стремящимся к осознанному использованию технологий.