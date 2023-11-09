Приложения
06:52, 09 ноября 2023
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В России выпустили специальное мобильное приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов

Интересная идея

В эпоху цифровизации, когда гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, важно научиться контролировать своё время в виртуальном пространстве.

Именно этому посвящено новое мобильное приложение «Цифровая аскетика», разработанное сотрудниками Южно-Уральского государственного университета.

Основная цель утилиты — помочь российским подросткам и студентам младших курсов снизить зависимость от гаджетов и научиться находить себя в огромном мире интернета.

Приложение, доступное для пользователей Android в российском магазине RuStore, предлагает интерактивный курс на семь дней, включающий в себя задания на развитие критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом.

В России выпустили специальное мобильное приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов
© CNews.ru

Особое внимание уделяется проблеме кибербуллинга, с которой, к сожалению, сталкиваются многие молодые люди.

«Цифровая аскетика» предлагает не только задания, но и ежедневное чтение цитат известных философов, стимулируя пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном.

Разработчики также включили в приложение методики медленного чтения и техники дыхания, что может быть полезно не только подросткам, но и взрослым, стремящимся к осознанному использованию технологий.

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