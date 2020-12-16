В России YouTube, WhatsApp и Telegram вновь работают со сбоями

Жители ряда стран, в том числе и России, столкнулись с проблемами в работе популярных сервисов, передаёт Downdetector. В их числе оказались два мессенджера — Telegram и WhatsApp — а также видеосервис YouTube.

Сообщается, что около 96% заставших проблему пользователей WhatsApp не могут подключиться к серверу. У 61% пользователей YouTube, которые столкнулись со сбоем, не получается включить видеоролики. Что же касательно Telegram, то большая часть его пользователей также жалуется на невозможность подключения к сервису.