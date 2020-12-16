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В России YouTube, WhatsApp и Telegram вновь работают со сбоями
Неспокойно живётся крупным сервисам на этой неделе
Проблемы носят массовый характер, но при этом сохраняется ряд пользователей, у которых всё работает нормально. Что интересно, всё это случилось всего через пару дней после крупного «падения» сервисов Google, в результате которого доступ к своим аккаунтам потеряли пользователи Gmail, Google Drive, того же YouTube и т.д.
Жители ряда стран, в том числе и России, столкнулись с проблемами в работе популярных сервисов, передаёт Downdetector. В их числе оказались два мессенджера — Telegram и WhatsApp — а также видеосервис YouTube.
Сообщается, что около 96% заставших проблему пользователей WhatsApp не могут подключиться к серверу. У 61% пользователей YouTube, которые столкнулись со сбоем, не получается включить видеоролики. Что же касательно Telegram, то большая часть его пользователей также жалуется на невозможность подключения к сервису.