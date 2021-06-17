В России заблокировали Opera VPN

Об этом РКН написал на своём сайте, заявив, что вместе с сервисом от разработчиков браузера заблокировал и VyprVPN. Сообщается, что бан произошёл «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту».

Стоит отметить, что решение о блокировке свежее — оно датируется сегодняшним днём, т.е. 17 июня 2021 года. Вместе с тем Роскомнадзор анонсировал некие «белые списки». В них входят процессы, жизненно важные для работы отечественных компаний. Как итог, для этих процессов можно будет использовать запрещённые VPN-сервисы, даже несмотря на их блокировку.