В России заблокировали Opera VPN

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Сегодня в 19:05
В России заблокировали Opera VPNИ анонсировали «белые списки» важных для отечественных компаний процессов
В последние месяцы в России происходит всё больше движений в сторону ограничений интернета. Роскомнадзор (РКН) уже замедлил Twitter, а теперь ведомство добралось и до Opera VPN.
Об этом РКН написал на своём сайте, заявив, что вместе с сервисом от разработчиков браузера заблокировал и VyprVPN. Сообщается, что бан произошёл «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту».
Стоит отметить, что решение о блокировке свежее — оно датируется сегодняшним днём, т.е. 17 июня 2021 года. Вместе с тем Роскомнадзор анонсировал некие «белые списки». В них входят процессы, жизненно важные для работы отечественных компаний. Как итог, для этих процессов можно будет использовать запрещённые VPN-сервисы, даже несмотря на их блокировку.