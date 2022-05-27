В России заблокировали популярный VPN

Многие сталкиваются с ошибкой подключения — не устанавливается соединение с серверами. Большая часть жалоб исходит от пользователей «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн» и МТС.

Сервис Windscribe в своём официальном аккаунте Twitter сообщил, что что знает о проблеме и ведёт расследование. В компании проблемы с подключением к VPN связали с блокировкой сервиса Роскомнадзором.

При этом каких-либо официальных заявлений от ведомства не поступало, Windscribe не внесён в реестр запрещённых сайтов в России.

«Прошлой ночью Россия внедрила несколько новых блокировок. Мы ведём расследование», — сказано в сообщении сервиса.