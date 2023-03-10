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16:09, 10 марта 2023
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В России заблокировали соцсеть Last.fm за песню с критикой Вооружённых сил РФ

Но какое ведомство, неизвестно

После того, как RT и некоторые другие СМИ предупредили пользователей о возможной блокировке сервиса Last.fm в России из-за многократных требований Роскомнадзора по причине наличия песен с текстами, дискредитирующими российскую армию, блокировка, видимо, всё-таки состоялась.

В России заблокировали соцсеть Last.fm за песню с критикой Вооружённых сил РФ

Фото: Softpedia.com

На Last.fm больше нельзя зайти. Также причиной называют размещение на сервисе информации об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino.

При этом какой госорган инициировал блокировку Last.fm, пока не известно.

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