В России заблокируют WhatsApp* в 2025 при отказе сотрудничать с ФСБ

Опубликовано 23 декабря 2024, 20:151 мин.
В России заблокируют WhatsApp* в 2025 при отказе сотрудничать с ФСБИз-за невыполнении требований
Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что вероятность блокировки мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России в 2025 году может увеличиться. Это произойдет, если руководство платформы не будет соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных пользователей и предоставление их по запросам ФСБ.
По словам Шейкина, деятельность иностранных компаний в России должна соответствовать законам страны. В противном случае их работа может быть признана невозможной. Если WhatsApp* выполнит предписания Роскомнадзора, пользователи смогут продолжить пользоваться мессенджером без изменений.
Одним из ключевых требований является организация хранения данных о текстовых сообщениях, голосовой информации и других электронных сообщениях на территории России. Эти данные должны предоставляться уполномоченным органам в целях обеспечения безопасности и оперативно-розыскной деятельности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена