В России заблокируют WhatsApp* в 2025 при отказе сотрудничать с ФСБ

По словам Шейкина, деятельность иностранных компаний в России должна соответствовать законам страны. В противном случае их работа может быть признана невозможной. Если WhatsApp* выполнит предписания Роскомнадзора, пользователи смогут продолжить пользоваться мессенджером без изменений.

Одним из ключевых требований является организация хранения данных о текстовых сообщениях, голосовой информации и других электронных сообщениях на территории России. Эти данные должны предоставляться уполномоченным органам в целях обеспечения безопасности и оперативно-розыскной деятельности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена