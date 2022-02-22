В России зафиксировали резкий рост хакерских атак на Android-смартфоны

Оказалось, что в этот период каждая десятая атака, связанного со слежкой и шпионажем, в мире была направлена на Android-пользователей из России. При этом общая активность подобных программ, направленных на шпионаж, в целом в мире выросла более чем на 20%.

Немалую популярность в последнее время набирают вполне коммерческие приложения, суть которых заключается в слежке за сексуальным партнёром пользователя. При этом распространяется нежелательное программное обеспечение, зачастую, через «клоны» легальных приложений, которые были загружены из неофициальных магазинов.

Отметим, что получение доступа к чужому телефону втайне от его владельца может быть наказано вполне реальным сроком — вплоть до двух лет лишения свободы. В свою очередь разработчики шпионских приложений могут получить срок до четырёх лет лишения свободы.