Эксперт: в России заменят логины и пароли приложений на отпечатки пальцев в течение 5 лет

По словам эксперта, логин — необходимый идентификатор, с помощью которого пользователь сообщает серверу, кто он. Поэтому от таких идентификаторов, будь то собственно логин, почта, номер телефона или что-то ещё, уйти в полной мере не удастся. Зато пароли перестанут использовать примерно в течение 5 лет.

Черешнев отметил, что вместо паролей будет использоваться многофакторная идентификация. Например, на смартфонах это может быть сочетание учётной записи и биометрии, которая будет считываться через камеру устройства. Сейчас ближайшая к этому технология — мобильный ID.

К этому эксперт добавил, что в ближайшие 5-7 лет могут появиться криптобиочипы, которые упростят идентификацию. Кто захочет, сможет вживить такой чип себе и проходить идентификацию с помощью него