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Эксперт: в России заменят логины и пароли приложений на отпечатки пальцев в течение 5 лет

И появятся новые способы идентификации
Исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев рассказал, когда, по его мнению, привычные пароли для входа на сайт или в личный кабинет уйдут в прошлое, а на их место придут новые технологии, в частности, биометрия.
Эксперт: в России заменят логины и пароли приложений на отпечатки пальцев в течение 5 лет

По словам эксперта, логин — необходимый идентификатор, с помощью которого пользователь сообщает серверу, кто он. Поэтому от таких идентификаторов, будь то собственно логин, почта, номер телефона или что-то ещё, уйти в полной мере не удастся. Зато пароли перестанут использовать примерно в течение 5 лет.

Черешнев отметил, что вместо паролей будет использоваться многофакторная идентификация. Например, на смартфонах это может быть сочетание учётной записи и биометрии, которая будет считываться через камеру устройства. Сейчас ближайшая к этому технология — мобильный ID.

К этому эксперт добавил, что в ближайшие 5-7 лет могут появиться криптобиочипы, которые упростят идентификацию. Кто захочет, сможет вживить такой чип себе и проходить идентификацию с помощью него

Источник: Прайм
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