В России запретили платёжный сервис Samsung Pay

Причиной тому стал иск, поданый швейцарской фирмой «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. Как пишет Коммерсантъ, предметом жалобы выступило якобы незаконное использование патентов истца южнокорейским IT-гигантом.

На данный момент решение не вступило в силу. Его обжалование будет возможно в течение 30 дней. В случае, если Samsung проигнорирует итоги суда и не станет ничего обжаловать, то популярный сервис компании станет незаконным на территории РФ.

Отметим, что одним из возможных исходов ситуации может стать не только оспаривание патента, но также и заключение внесудебного соглашения с фирмой «Сквин СА».