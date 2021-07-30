В России запретили платёжный сервис Samsung Pay

Приложения
Сегодня в 11:10
В России запретили платёжный сервис Samsung PayНо в силу решение вступит лишь через 30 дней
Внезапно, утром 30 июля появилась информация о свежем решении арбитражного суда Москвы. Согласно нему, на территории России запрещена деятельность платёжного сервиса Samsung Pay.
Причиной тому стал иск, поданый швейцарской фирмой «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. Как пишет Коммерсантъ, предметом жалобы выступило якобы незаконное использование патентов истца южнокорейским IT-гигантом.
На данный момент решение не вступило в силу. Его обжалование будет возможно в течение 30 дней. В случае, если Samsung проигнорирует итоги суда и не станет ничего обжаловать, то популярный сервис компании станет незаконным на территории РФ.
Отметим, что одним из возможных исходов ситуации может стать не только оспаривание патента, но также и заключение внесудебного соглашения с фирмой «Сквин СА».