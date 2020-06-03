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В России запустилась функция заказа еды в "Историях" в Instagram

Таким образом компания пытается поддержать малый и ресторанный бизнесы
Команда одной из самых популярных соцсетей анонсировала крайне интересное нововведение — в России запустилась функция заказа еды в "Историях" в Instagram.

Сделать это можно достаточно просто: достаточно лишь нажать на специальный стикер “Заказ еды” в “Историях”. Помимо этого новая функция доступна в виде кнопки в профиле компаний, готовых организовать доставку еды для своих клиентов.

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”Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении, следуя инструкциям, указанным в уведомлении, или опубликовать сторис со стикером «Закажи еду от»”, — говорится в официальном заявлении пресс-службы Instagram.

К слову, представители компании также заявили, что введение новой функции — это их способ поддержать малый бизнес и помочь ресторанному и продовольственному бизнесу получить поддержку от своих клиентов через возможность заказа еды в Instagram.

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