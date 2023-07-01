В России запустили аналог Tinder - beAmore

В России появился новый сервис для онлайн-знакомств под названием beAmore, который призван заменить популярное приложение Tinder среди россиян.

Отличительными особенностями нового сервиса от Tinder являются две функции: Voicedate и Fridaymates. Voicedate позволяет пользователям созваниваться и проводить пятиминутные голосовые свидания перед встречей. Fridaymates представляет собой отдельный раздел с анкетами мужчин и женщин, ищущих компанию на пятничный вечер.

В процессе разработки приложения beAmore ушло 15 месяцев, включая 13 месяцев самой разработки и последующие изменения. Однако команда успешно справилась с задачей и теперь представляет достойное приложение для знакомств всем пользователям в России, подчеркнул глава проекта beAmore, Влад Внучков.

На данный момент приложение доступно для скачивания только на устройствах Android через такие платформы, как Google Play, RuStore и AppGallery. Версия для iOS также существует, но разработчики столкнулись с трудностями публикации beAmore в Apple Store. Однако они надеются решить эту «бюрократическую» проблему уже в ближайшую неделю.