В России заработала облегченная версия Instagram

Программа также заработала в более чем 170 странах. Российские пользователи могут скачать Instagram Lite в Google Play. Напомним, что впервые оно стало доступно для Мексики и разработано было для развивающихся регионов, владельцев слабых устройств и интернета. Что интересно, в прошлом году приложение закрыли, однако команда соцсети заявляла, что перепишет Instagram Lite с самого начала. Впоследствии программа вновь дебютировала, но на этот раз в Индии.

Естественно, что ради уменьшения веса программы пришлось пожертвовать некоторыми опциями, которые доступны в “полноценной” версии Instagram. В частности, в Instagram Lite нет живых трансляций, витрин Instagram Shopping, живых фильтров и эффектов с дополненной реальностью.