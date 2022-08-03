В России заставят Apple разрешить оплату приложений несколькими способами

Также ведомство обязало вендора убрать из руководства для разработчиков «положения о запрете на любое побуждение в iOS-приложениях пользователей данных приложений на использование метода покупки, отличного от встроенной покупки».

На выполнение предписания отводится срок 60 дней, обжаловать его Apple может в течение 3 месяцев.