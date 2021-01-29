В российских государственных приложениях нашли американские системы отслеживания пользователей

Известно, что специалисты проанализировали порядка 44 мобильных программ, разработанных для государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций. В результате было найдено порядка 20 интегрированных сторонних трекеров. Кроме того, в них нашли эксплуатацию порядка 88 уникальных разрешений для получения доступа к информации и опциями смартфонов.

Отмечается, что большинство изученных приложений оснащены как минимум одним встроенным сторонним трекером, отправляющим данные сторонним компаниями. Кроме того, в большинстве (86%) российских государственных приложений были найдены американские системы отслеживания, однако встречаются и японские трекеры, в частности, в приложении “Услуги РТ”.