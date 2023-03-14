В российском магазине приложений RuStore появился новый раздел

18:42, 14 марта 2023
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В российском магазине приложений RuStore появился новый разделНазывается «Интересное»
В российском аналоге Google Play — магазине Android-приложений RuStore — после обновления появился новый раздел под названием «Интересное».
Фото: Rustore.ru
В этом разделе собрана самая свежая и актуальная информация. Пользователи могут найти популярные приложения различных категорий, тематические и событийные подборки.
Также разработчики RuStore изменили дизайн подборок. Теперь все категории и подборки в них стали более заметными благодаря новым обложкам с иллюстрацией темы. Ожидается, что разработчики приложений и сервисов, попавших в подборки, смогут привлечь больше пользователей и лучше взаимодействовать с аудиторией.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: