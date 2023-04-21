В российском магазине приложений RuStore теперь можно покупать софт и игры через банк «Тинькофф»

Решения «Тинькофф» помогают делать жизнь людей удобнее и экономить их время для важного. Использование Tinkoff ID и Tinkoff Pay значительно упрощает доступ к услугам. RuStore первым на рынке внедрил сразу и авторизацию через Tinkoff ID, и оплату с помощью Tinkoff Pay — для ещё лучшего клиентского опыта.



