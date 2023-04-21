В российском магазине приложений RuStore теперь можно покупать софт и игры через банк «Тинькофф»Оплата проходит быстрее, чем при расчёте картой
В российском аналоге приложений для Android, цифровом маркетплейсе RuStore, появилась возможность авторизоваться через Tinkoff ID, а также покупать платные приложения, игры, подписки и товары внутри сервисов с помощью Tinkoff Pay.
Клиенты банка «Тинькофф» теперь могут авторизоваться через свой сервис, оценивать приложения и оставлять отзывы. А благодаря Tinkoff Pay оплата проходит быстрее, чем при расчёте картой. Для проведения платежа необходимо нажать на кнопку Tinkoff Pay и подтвердить оплату в приложении «Тинькофф». Реквизиты карты вводить не нужно.
«Совместно с нашими партнёрами — ведущими российскими ИТ-компаниями мы развиваем RuStore…», — отметил вице-президент VK, руководитель RuStore Иван Мыздриков.
Решения «Тинькофф» помогают делать жизнь людей удобнее и экономить их время для важного. Использование Tinkoff ID и Tinkoff Pay значительно упрощает доступ к услугам. RuStore первым на рынке внедрил сразу и авторизацию через Tinkoff ID, и оплату с помощью Tinkoff Pay — для ещё лучшего клиентского опыта.