В российском RuStore появилась возможность оставлять отзывы к приложениям

Если пользователь хочет увидеть рейтинг установленного приложения, настроить его отображение можно в разделе «Оценки и отзывы». Все оценки можно сортировать по новизне и тональности.

Если приложение на смартфон не установлено, пользователь увидит его средний рейтинг, количество отдельных оценок и общее число пользовательских оценок.

«Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы. Это позволит пользователям находить и выбирать лучшие приложения в разных категориях, а разработчикам — получать обратную связь», — рассказали в пресс-службе VK.