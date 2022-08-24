В российском RuStore появилась возможность оставлять отзывы к приложениям

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В российском RuStore появилась возможность оставлять отзывы к приложениямИх можно сортировать
Пресс-служба компании VK, разработчика российского магазина Android-приложений RuStore, заявила, что в магазине появилась возможность оставлять, редактировать и удалять оценки и отзывы.
Если пользователь хочет увидеть рейтинг установленного приложения, настроить его отображение можно в разделе «Оценки и отзывы». Все оценки можно сортировать по новизне и тональности.
Если приложение на смартфон не установлено, пользователь увидит его средний рейтинг, количество отдельных оценок и общее число пользовательских оценок.
«Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы. Это позволит пользователям находить и выбирать лучшие приложения в разных категориях, а разработчикам — получать обратную связь», — рассказали в пресс-службе VK.